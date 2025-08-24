Decoro urbano a Napoli, ripulita l'area attorno alla chiesa di Porto Salvo La "task force" del Comune in azione anche di domenica

Proseguono le attività a tutela del decoro urbano, con il coordinamento della task force voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, nell'ambito degli interventi pianificati dall'assessorato all'ambiente con il l’impegno operativo delle società partecipate e delle Municipalità.

L’ intervento di questa mattina ha interessato l’area attorno alla Chiesa di Porto Salvo. Gli operatori della Napoli Servizi hanno svolto un intervento straordinario di diserbo, spazzamento e lavaggio marciapiedi.

"Nei prossimi giorni, ulteriori interventi finalizzati al ripristino e al mantenimento del decoro urbano interesseranno altre aree della città, sia al centro, sia in periferia, attraverso le attività e il coordinamento del Tavolo del decoro guidato da Ciro Turiello", fanno sapere da Palazzo San Giacomo.