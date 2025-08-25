Concerto all’alba al Museo di Pietrarsa: musica e magia il 29 agosto Un’alba speciale tra musica e storia

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate: il Concerto all’Alba. L’evento è in programma per venerdì 29 agosto 2025, alle ore 5:30, all’interno del Festival Binario Rosa, giunto alla sua terza edizione.

Un’esperienza unica che unisce la bellezza del sorgere del sole al fascino di uno dei luoghi culturali più iconici d’Italia.

Le protagoniste: il Quartetto d’Archi San Giovanni

Ad accompagnare il pubblico sarà il Quartetto d’Archi San Giovanni, ensemble tutto al femminile formato dalle prime parti dell’omonima orchestra. Le musiciste proporranno un viaggio musicale che spazierà dai grandi maestri del repertorio classico come Mozart, Vivaldi, Mascagni e Shostakovich, fino a incursioni nel Novecento e nella musica popolare.

Eleganza e virtuosismo si fonderanno con l’atmosfera intima dell’alba, creando un momento di rara suggestione.

Il Festival Binario Rosa

Il Festival Binario Rosa si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della musica. L’obiettivo della rassegna è valorizzare luoghi simbolici del territorio attraverso performance artistiche capaci di creare un dialogo tra musica, teatro e patrimonio storico.

Il Concerto all’Alba a Pietrarsa è la perfetta sintesi di questa filosofia: un evento che va oltre la semplice esecuzione musicale, trasformandosi in un’esperienza di connessione con il paesaggio e con la memoria storica custodita dal museo.

Colazione e visita al museo dopo il concerto

Al termine dell’esibizione, i partecipanti potranno condividere una colazione conviviale, per scambiarsi emozioni e sensazioni vissute durante il concerto. Seguirà anche una visita guidata al Museo di Pietrarsa, custode di antiche locomotive e vagoni storici che raccontano la storia delle ferrovie italiane.