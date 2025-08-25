Nuovo accesso pedonale sulla spiaggia, Manfredi: "San Giovanni ritrova il mare" In attesa dell'inizio dei lavori della "terrazza sul mare"

"San Giovanni a Teduccio ritrova il suo mare. Da oggi è aperto un nuovo accesso pedonale di collegamento tra le due spiagge di San Giovanni e Napoli est, che attraversa la futura terrazza a mare i cui lavori cominceranno tra qualche mese. Il recupero del lungomare e l’accesso libero alle spiagge sono obiettivi centrali del nostro impegno. Napoli si riappropria del suo mare: una sfida che è anche un sogno collettivo". così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha pubblicato sul suo profilo social la foto del nuovo attraversamento pedonale tra via Boccaperti e vico I Marina, che consente l'accesso diretto alla cosiddetta "spiaggia dei pescatori".

Il prolungamento di via Boccaperti è stato aperto ufficialmente dal sindaco Manfredi e dall'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, alla presenza dei consiglieri comunali Ciro Borriello e Aniello Esposito, del presidente della VI Municipalità, Alessandro Fucito, e dei vertici di ABC.

"L'ex depuratore di San Giovanni a Teduccio nella sua storia d'uso - si spiega in una nota del Comune - ha inglobato la parte terminale di via Boccaperti interrompendo la continuità tra la stessa via Boccaperti e la spiaggia di San Giovanni verso Pietrarsa. Fino ad oggi l'accesso pubblico alla spiaggia avveniva solo attraverso il sottopasso ferroviario pedonale in vico I Marina, mentre via Boccaperti si interrompeva all'ingresso dell'area dell'ex depuratore gestito da Abc. A dicembre 2024 la Giunta Comunale, su proposta dell'assessore Cosenza, ha approvato il Documento preliminare alla progettazione del recupero dell'area dell'ex depuratore che punta a restituire ai cittadini uno spazio pubblico fin qui negato realizzando una terrazza sul mare. Nelle more dell'attuazione del più ampio intervento, oggi in fase di progettazione esecutiva, finanziato per 7 milioni di euro con i fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Pompei Vesuvio Napoli", il Comune ha avviato e concluso un primo step che ha per obiettivo proprio il collegamento tra via Boccaperti e la spiaggia mediante l'arretramento della recinzione dell'area dell'ex depuratore ed il ripristino del tracciato di strada esistente che assume la denominazione di "Prolungamento Strada Boccaperti".

"Il collegamento sarà importantissimo per i cittadini e per i turisti - ha spiegato Cosenza - , ma anche per la sicurezza perché sarà consentito l'accesso ai mezzi di sicurezza e dei vigili del fuoco. Aprire questa strada significa avere una continuità fin quasi a Pietrarsa. Poi dovremo lavorare sull'ex fabbrica Corradini, ma stiamo ridando una grande dignità ad un luogo che può tornare ad essere splendido".