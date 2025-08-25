Rientro dalle vacanze con disagi: caos all'aeroporto di Capodichino La segnalazione del consigliere comunale Musto

"Numerosi cittadini di ritorno dalle vacanze mi hanno segnalato disagi all'aeroporto di Capodichino, che non possono essere sottovalutati. In particolare, l'attesa eccessiva per il ritiro dei bagagli, il traffico congestionato all'esterno dello scalo, la mancanza di taxi disponibili al varco e la presenza di auto in sosta irregolare oltre ad una strana disorganizzazione delle file dei taxi che hanno determinato un serio problema di accoglienza e vivibilità". Così in una nota il consigliere comunale napoletano Luigi Musto, presidente della commissione Lavoro e Politiche giovanili.

"Capodichino è il biglietto da visita della città - sottolinea -. Non è accettabile che chi rientra a Napoli o chi vi giunge per la prima volta si trovi in una condizione di disordine e disagio. Per questo mi attiverò con le autorità aeroportuali e non, al fine di avviare un confronto costruttivo e individuare soluzioni concrete e immediate. Occorre garantire un servizio all'altezza della nostra città, non solo per i turisti ma anche per i cittadini napoletani. Continuerò a seguire la vicenda, affinché le criticità vengano risolte con urgenza e si restituisca dignità e funzionalità a uno snodo strategico come l'aeroporto di Capodichino. In settimana - conclude Musto - mi recherò personalmente per verificare quanto segnalatomi".