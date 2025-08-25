Nave da crociera MSC in avaria, i rimorchiatori la scortano nel porto di Napoli L'intervento della Guardia Costiera dopo l'avaria ai motori: a bordo 8500 persone

Disavventura per le 8585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio) a bordo della nave da crociera MSC World Europa, in navigazione da Genova a Napoli. Questa mattina alle 7:25 l'sos per l'avaria ai motori che l'ha bloccata a circa 8 miglia nautiche da Ponza.

Due rimorchiatori sono partiti – rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. "La situazione a bordo risulta tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo", hanno fatto sapere dalla Capitaneria di porto di Napoli.

La MSC World Europa è ripartita verso lo scalo partenopeo. A scopo precauzionale, è stato disposto l’invio in zona della motovedetta CP 308 della Guardia Costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia Costiera di Napoli, con il sorvolo di un elicottero AW 139 – Nemo della Guardia Costiera.