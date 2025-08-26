Linea 10 di Napoli: riparte la gara per la nuova metro Stanziati 3,1 miliardi di euro

La gara per la realizzazione della Linea 10 della metropolitana di Napoli è ufficialmente ripartita. Si tratta di un’infrastruttura dal valore complessivo di 3,1 miliardi di euro, destinata a trasformare la mobilità urbana e metropolitana della città e dell’intera area campana.

La sinergia tra istituzioni

Secondo quanto comunicato dall’azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, il progetto è il frutto di una forte collaborazione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Regione Campania, Comune di Napoli, beneficiario dei finanziamenti, ed Eav (Ente Autonomo Volturno), che ricopre il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante.

Una delle gare più grandi d’Italia

Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha sottolineato l’importanza storica dell’iniziativa: “Si tratta forse della gara più grossa, dal punto di vista finanziario, mai realizzata in Campania e tra le più rilevanti in Italia dopo quella del Ponte sullo Stretto”.

Questo traguardo è stato possibile grazie alla sinergia istituzionale e al lavoro delle donne e degli uomini di Eav, che hanno contribuito in modo determinante al rilancio del progetto.

Obiettivi e tempi di realizzazione

L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare all’aggiudicazione dei lavori entro la fine del 2025. Una scadenza ambiziosa che conferma la volontà delle istituzioni di accelerare sulla realizzazione della nuova linea metropolitana, destinata a potenziare il sistema di trasporto pubblico e ridurre la congestione del traffico urbano.