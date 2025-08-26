Linea 10 di Napoli: riparte la gara per la nuova metro

Stanziati 3,1 miliardi di euro

linea 10 di napoli riparte la gara per la nuova metro
Napoli.  

La gara per la realizzazione della Linea 10 della metropolitana di Napoli è ufficialmente ripartita. Si tratta di un’infrastruttura dal valore complessivo di 3,1 miliardi di euro, destinata a trasformare la mobilità urbana e metropolitana della città e dell’intera area campana.

La sinergia tra istituzioni

Secondo quanto comunicato dall’azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, il progetto è il frutto di una forte collaborazione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Regione Campania, Comune di Napoli, beneficiario dei finanziamenti, ed Eav (Ente Autonomo Volturno), che ricopre il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante.

Una delle gare più grandi d’Italia

Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha sottolineato l’importanza storica dell’iniziativa: “Si tratta forse della gara più grossa, dal punto di vista finanziario, mai realizzata in Campania e tra le più rilevanti in Italia dopo quella del Ponte sullo Stretto”.

Questo traguardo è stato possibile grazie alla sinergia istituzionale e al lavoro delle donne e degli uomini di Eav, che hanno contribuito in modo determinante al rilancio del progetto.

Obiettivi e tempi di realizzazione

L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare all’aggiudicazione dei lavori entro la fine del 2025. Una scadenza ambiziosa che conferma la volontà delle istituzioni di accelerare sulla realizzazione della nuova linea metropolitana, destinata a potenziare il sistema di trasporto pubblico e ridurre la congestione del traffico urbano.

Ultime Notizie