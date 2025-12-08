Prenditi Cura di Me, "Dietro le quinte? C'è una grande famiglia" Quinta edizione per il reality di Ottochannel tv

Come in una grande famiglia, come in una favola, “Prenditi Cura di Me” il reality di Ottochannel tv Canale 16, tornerà in tv a febbraio con nuove storie, emozioni, cadute e risalite, racconti e persone per trasportare i telespettatori della tv della Campania, in un nuovo caleidoscopico viaggio nella rinascita di mente e corpo.



I volti nuovi

Volti nuovi e tante riconferme nello staff, che vede schierati 4 giudici, nel difficile ruolo di esaminatori e decisori di sconfitti e vincitori di sfide e prove. Rosanna Vigorito, madrina del format e proprietaria del Caravaggio Sporting Village di Napoli, si riconferma la più amata dai telespettatori, sempre autentica e senza filtri, prova dopo prova, nel reality ideato e condotto da Massimiliano Gaudino. Al suo fianco Luigi Parmolaro del Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta per il fitness e che quest’anno coordinerà la folta schiera di Pt del centro sportivo delle meraviglie di Napoli, Sonia Lantella, vicedirettore di Ottochannel tv, che dopo una quarta edizione da ospite entra nella schiera dei giudici e Antonietta Perrotta, psicoterapeuta del Cpm di Chiaia. “E’ un reality potente, davvero incredibile – spiega Perrotta -. La psicoterapia in tv è una grande rivoluzione e voglio complimentarmi con tutti i concorrenti, che riescono a fare esercizi e prove in tv. Le sedute avvengono a studio, ma i temi forti e cruciali, con importanti narrazioni intime e toccanti, vengono affrontati in puntata. Io stessa, come psicoterapeuta, affronto una prova nel fare esercizi in tv. Ma il risultato è eccezionale, dirompente e divulgativo. Gli stessi telespettatori possono e riescono, non solo ad immedesimarsi, ma anche a conoscere traumi e sofferenze, metodi e analisi su cui riflettere”.

Un reality in cui entrare in punta di piedi

Anche Sonia Lantella, con malcelata emozione, racconta: “Sono contenta ed emozionata di avere un ruolo di grande responsabilità quest’anno – spiega Lantella -. Noi giudici, credetemi, ci riscopriamo diversi, puntata dopo puntata. Scopriamo fragilità e racconti nei concorrenti, che spesso fanno parte di noi e magari erano sopiti. Il mio, il nostro approccio è sempre di estremo rispetto ai narrati dei concorrenti. Nelle loro storie entriamo “in punta di piedi”, per analizzare e cogliere con garbo ogni particolare e sfumatura”. Tre i coach della nutrizione: Alessandro Palmisano, Vincenzo Longobardi ed Emanuele Alfano, che stanno seguendo con cura ogni percorso dei concorrenti schierati in tre squadre. Tra le sedute degli ospiti le fedelissime ex concorrenti Imma Penna e Terry Chiaro (vincitrice della prima edizione, ndr). La conduttrice e giornalista di Ottochannel tv Simonetta Ieppariello ritorna in famiglia e quest’anno si occuperà delle pillole: miniformat tv, che accompagneranno, ogni giorno in televisione, il racconto della grande marcia dei concorrenti verso la rinascita. La regia, anche quest’anno, è firmata dal visionario Andrea Bocchino, che potrà contare sui colleghi Michele Urciuolo e Paolo Romano. A firmare le foto Bruno Ciniglia, presenza discreta e affezionata, nei cinque anni di storia del format.

Dietro le quinte

Dietro le quinte, come ogni anno, c’è una presenza discreta e necessaria: Vittorio Marquez del Caravaggio, pronto a creare set, risolvere problemi e garantire le registrazioni di un format, che rivoluziona dalle basi il modo stesso di fare intrattenimento. E poi il personale del Caravaggio, sempre pronto ed accogliente, che collabora alla creazione di set e ambienti per le sessioni di registrazione. Il racconto social è affidato a Mirko Parlato, della squadra di Arturo Minervini, che cura il racconto sui social delle trasmissioni di Ottochannel Tv. Ma il cuore, che batte forte, di questa grande famiglia è fatto dai loro protagonisti: i concorrenti che, con amore e coraggio, sono pronti a rinascere tra psicoterapia, fitness e nutrizione.