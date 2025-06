"Prenditi cura di me", arriva coach Longobardi: "Sono pronto a trasformarvi" Vincenzo Longobardi il secondo coach del reality di Ottochannel che si gira al Caravaggio di Napoli

Prenditi Cura di me, il reality della rinascita di Ottochannel tv, cala il tris. Saranno tre, per la prossima quinta edizione, i coach che si occuperanno della sfera della nutrizione, in un format tv che ha il sapore del riscatto e della libertà. Profuma di emozione, ha il sapore della rinascita e guarda oltre gli schemi e gli schermi della tv “Prenditi Cura di Me”, il reality di Ottochannel Tv, condotto da Massimiliano Gaudino e Rosanna Vigorito.

Sei Pt del Caravaggio Sporting Village coordinati da Luigi Parmolaro

Saranno sei i personal trainer del Caravaggio Sporting Village, coordinati da Luigi Parmolaro, che seguiranno i concorrenti per l'area fitness e saranno tre biologi nutrizionisti impegnati nella cura dei programmi alimentari dei concorrenti. Rinascere tra mente e corpo diventa sempre più un percorso di eccellenza, grazie ad un reality, che porta per la prima volta in televisione la psicoterapia, con gli psicoterapeuti Massimiliano Gaudino e Antonietta Perrotta.

Vincenzo Longobardi il biologo nutrizionista

Si chiama Vincenzo Longobardi il biologo nutrizionista, presentato in questi giorni sui canali social del format, che con i colleghi Emanuele Alfano e Alessandro Palmisano insegnerà ai concorrenti a mangiare sano e bene, per rinascere e sentirsi finalmente in forma. Vincenzo Longobardi ha 38 anni viene da Angri e porterà nel programma la sua lunga esperienza professionale.

"Sono pronto a trasformarvi"

“Ho studiato presso l'Università degli Studi di Salerno. Ho studiato biologia e poi mi sono specializzato in nutrizione – racconta Longobardi -. Ma non mi sono fermato. Ho continuato a formarmi e specializzarmi perché ho avuto la fortuna di riuscire a seguire quella che io chiamo una vocazione”. Formazione e competenza le caratteristiche del dottore Longobardi, che in questi anni ha seguito le precedenti 4 edizioni del reality in tv con passione.

“Spero di portare nel programma me stesso, con il mio portato di competenza professionale ma anche umano – spiega Longobardi -. Io stesso da ragazzino ho sofferto per il mio peso. Guardando in tv alcune storie di persone, ho compreso perfettamente il portato emotivo che c'è dietro ogni persona, che soffre per il proprio aspetto e che si impegna per ottenere la migliore versione di se stesso”.

Voglio mettere a disposizione dei concorrenti la mia professionalità

“La mia vocazione, in primis, è quella di aiutare me stesso e poi di mettere a disposizione degli altri la mia professione. Spero – spiega – davvero di aiutare i concorrenti a rinascere tra mente e corpo, e sono molto contento di iniziare questo progetto televisivo, che mi consentirà di collaborare con altri esperti del mio settore e di altri. Spero davvero di aiutare i concorrenti a trasformarsi. Sarò un coach di polso ma comprensivo, metto sempre al primo posto il benessere, la salute delle persone. Il mio obiettivo è quello di superare gli ostacoli che possono bloccare il percorso. E questo che conta di più”. Insomma la sfida si aprirà a breve al Caravaggio Sporting Village e negli studi di OttoChannel, i casting sono aperti e i coach scaldano i motori pronti ad accompagnare i concorrenti in questa nuova avvincente sfida televisiva.