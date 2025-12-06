Prenditi Cura di Me, "In tv le nostre storie vere, senza filtri" Gina Aversano, Valentina Bianco e Lucia Di Meglio in tv con le loro storie. Lucia: mi sento migliore

Smaltiscono chili, imparano a guardarsi dentro, tra cadute e risalite i concorrenti di “Prenditi Cura di Me”, il reality di Ottochannel tv pronti a trasportarci un nuovo e caleidoscopico viaggio nelle emozioni, sul canale 16. Ordinati in tre squadre sono già al al lavoro tra psicoterapia, nutrizione e fitness al Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta a Napoli. "Sono emozionata e mi sento già una persona nuova, più forte e soprattutto consapevole - racconta Lucia Di Meglio -. A volte vorrei mollare, soprattutto dopo le sedute di psicoterapia con Massimiliano Gaudino. Ma subito dopo, mi rendo conto che questo reality, attraverso la sofferenza di superare grandi ostacoli, temi e prove, ti rende migliore e più forte, soprattutto capace di superare ogni ostadcolo". (Foto Bruno Ciniglia, ndr)

Il nuovo modo di fare tv

Tutto insieme, tutto in un format tv che ha cambiato il modo di fare intrattenimento, grazie a storie vere, autentiche, travolgenti e straordinariamente belle nella loro fragilità. Le nuove puntate in tv le vedremo a febbraio, ma intanto i concorrenti sono già in lizza, messi duramente alla prova dai loro coach con tutte le fatiche del cambiamento, costantemente impegnati nel superare resistenze e raggiungere obiettivi, nuovi e necessari.

Un reality potente

“Sono davvero contenta di aver intrapreso questa avventura – racconta emozionata Valentina Bianco -. E' davvero incredibile, perdo chili e guadagno sicurezza in me stessa. Già vedo i primi cambiamenti, quelli che volevo. Tre parole per descrivere questo reality? Vero, perchè quelle che vedete in tv sono le nostre storie, non c'è nulla di aggiunto o costruito. Faticoso, perchè è impegnativo mettere insieme la vita personale e l'impegno per il reality. Potente, perchè l'effetto che porta nel nostro vissuto è incredibilmente travolgente”. Valentina 41 anni di Napoli, si è sempre definita una mamma. Ha deciso di partecipare per dare una svolta alla sua vita. “Sta avvenendo davvero una incredibile rivoluzione nella mia vita. Mi sento meno goffa e insicura e ho trovato un lavoro. Sto ripartendo, finalmente, e sono grata a questo reality”.

Gina: tanta fatica, ma mi sento nuova

Con Valentina ci sono tante altre storie, come quella di Gina Aversano, che emozionata racconta: “Mi sto “smontando e rimontando” in questo percorso molto costruttivo. Ecco mi piace descrivere così quanto sta avvenendo nella mia vita, nel mio percorso, grazie a questo straordinario reality – racconta Gina -. Se dovessi usare tre aggettivi per descrivere “Prenditi Cura di Me” direi che è emozionante, perchè sono tutte storie vere con il loro portato di gioia e dolore, conoscitivo, perchè ti consente di esplorare e conoscere una parte di te che prima ignoravi e un format della rinascita, dal basso verso l'alto. Giorno dopo giorno, affrontando ogni sfida ognuno di noi acquisisca maggiore forza, consapevolezza e capacità di superare difficoltà e problemi, esplorando parti di noi stessi che prima non conoscevamo. I momenti più difficili? Le sedute con Massimiliano Gaudino. Nelle sedute esploriamo noi stessi, centriamo traumi e resistenze. Un percorso che ci consente, con forza e consapevolezza, di riemergere con una grande forza e vitalità”.