"Se vuoi indietro l'auto devi pagare": la vittima chiede aiuto ai carabinieri Cavalli di ritorno nel napoletano. Manette ai polsi di un 42enne

Lo scorso 28 novembre gli avevano rubato l’auto, dopo sette giorni squilla il telefono. Siamo a Giugliano in Campania e un uomo è stato vittima del furto della propria auto. Si ttratta di una fiat 500 L e ignoti l’hanno rubata a Villaricca.

Dopo sette giorni arriva sul cellullare della vittima una chiamata anonima. E’ la tipica richiesta estorsiva, il cosiddetto cavallo di ritorno. “Se vuoi indietro la macchina devi pagare”.

Il proprietario dell’auto sta al gioco ma anche lui ha già un piano. Si accorda, prende un appuntamento con l’estorsore ma poi va dai carabinieri.

I militari in poco tempo predispongono un servizio ad hoc. Da lì a qualche ora c’è da andare a Napoli, nel rione Don Guanella. L’accordo parla 500 euro per riottenere l’auto. Soldi da mettere in una busta e poggiare sul muretto.

All'appuntamento un carabiniere che si finge essere il proprietario. Il militare attende l’estorsore mentre il dispositivo dei carabinieri osserva la scena. La busta viene poggiata sul muretto e dopo qualche secondo arriva un 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

L’uomo, a bordo di un’auto, prende la busta e tenta di allontanarsi ma viene braccato e fermato dagli altri militari che erano nascosti.

Nelle tasche del 42enne lo smartphone utilizzato per le telefonate estorsive. L’auto era poco distante ed è stata restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato è nel carcere di Poggioreale, deve rispondere di tentata estorsione, ricettazione e resistenza.