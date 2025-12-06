Volla e il contrabbando di sigarette: carabinieri arrestano 68enne Sequestrati 1.510 pacchetti per un totale di poco più di 30 chili

A Volla sono da poco passate le 14 quando i carabinieri della locale stazione intercettano un 68enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha esposto 2 stecche di sigarette di contrabbando e le sta vendendo ai passanti.

I carabinieri lo fermano e decidono di perquisire la sua abitazione dove vengono rinvenute e sequestrate altre 149 stecche di bionde illegali.

Parliamo di 1.510 pacchetti per un totale di poco più di 30 chili. Il 68enne è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio.