Juve Stabia, ecco Kassama. Domani (ore 15) la sfida con la Reggiana Il difensore: "Non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio. Forza vespe"

"Sono contento di essere arrivato a Castellammare, non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio. Forza vespe": così Sheriff Kassama per le prime parole da calciatore della Juve Stabia. Il club di Castellammare ha ufficializzato l'accordo con il Trento per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del difensore, che si è legato al club gialloblu fino al 30 giugno prossimo. Kassama ha scelto il numero 21.

Il percorso in carriera

"Nato a Feltre il 16 settembre 2004, Sheriff cresce nel settore giovanile del Monza, con cui milita fino alla stagione 2022/23, per poi passare all’Inter Primavera. Dopo aver disputato il campionato 2023/24 nuovamente con il Monza Primavera, nella scorsa stagione fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Trento, collezionando 21 presenze nel Girone A di Serie C. Nella stagione in corso, al Bari, ha totalizzato 6 presenze".