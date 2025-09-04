Prenditi cura di me, ecco come partecipare ai casting del reality di Ottochannel Quinta edizione per il reality condotto da Rosanna Vigorito e Massimiliano Gaudino

Nuova edizione, la quinta, e nuovi casting ad Ottochannel tv, per “Prenditi Cura di Me”, il reality della rinascita tra mente e corpo. Vuoi imparare a prenderti cura di te? Vuoi farlo affiancato, seguito e motivato dai migliori professionisti di fitness, nutrizione e psicoterapia? Sei pronto a metterti in gioco nel reality condotto da Rosanna Vigorito e Massimiliano Gaudino? Sei pronto a scoprire un modo nuovo per rinascere? Hai un talento che vuoi esprimere e presentare in tv in questo viaggio, per trovare e valorizzare il tuo benessere? “Prenditi Cura di Me” è il reality giusto e pronto ad accoglierti. La location, in cui viene interamente girato il format, è il Caravaggio Sporting Village di via Terracina a Fuorigrotta a Napoli. Il reality della trasformazione andrà in onda su Ottochannel tv canale 16.

Prima prova? I casting, che sono aperti e a cui devi candidarti. Partecipare è semplicissimo: ti basta mandare una mail a prenditicuradime@ottoproduction.it e incrociare le dita! Nella mail non dimenticare di inserire: Una breve presentazione su chi sei, quanti anni hai e da dove vieni, Una tua foto (o più di una!) Qualche riga sul perché vorresti partecipare, Eventuali profili social (Instagram, TikTok, ecc.)

Oppure puoi inviare la tua candidatura attraverso WhatsApp al numero 327.4739599. Più sei originale e fuori dagli schemi, più possibilità avrai di essere notato. Ricorda: “Prenditi Cura di me” è il programma di chi ama mettersi in gioco, per rinascere e rivoluzionarsi completamente, tra mente e corpo. I produttori cercano personalità forti, divertenti, pronte a sfidare i propri limiti e resistenze e a far parlare di sé. Se ti sei mai sentito un personaggio da reality… questo è il tuo momento!