"Prenditi cura di me", quando la psicoterapia è un atto d'amore Da febbraio su Ottochannel tv la quinta edizione del reality. Tanti ospiti nel salotto di Gaudino

Tre colori per una sfida, che ha il sapore della rinascita. Continuano le registrazioni al Caravaggio Sporting Village di Napoli di “Prenditi Cura di me”, il reality di Ottochannel Tv. Sul Canale 16, da febbraio, andranno in onda le nuove puntate di una quinta edizione, che anche quest’anno, porterà sul canale 16 tante storie vere, racconti di sofferenza e rinascita, gioie e conquiste. Tutto in un format speciale e fortemente innovativo, che coniuga psicoterapia, fitness e nutrizione. I migliori Pt del Caravaggio di Fuorigrotta stanno seguendo i nuovi concorrenti.

Tre coach per la nutrizione

Al loro fianco i tre nuovi nutrizionisti Emanuele Alfano, Vincenzo Longobardi e Alessandro Palmisano. A condurre le fila del reality uno spumeggiante Massimiliano Gaudino, psicoterapeuta in forza al Cpm di Chiaia e ideatore del format. “Anche quest’anno condurrò la trasmissione – spiega – . Sono particolarmente soddisfatto di quanto realizzato nelle precedenti, ma sono certo che quest’anno scopriremo nuovi modi di declinare progressi e sfumature dei percorsi di trasformazione dei nuovi protagonisti. Abbiamo tante personalità forti e storie particolarmente toccanti. Ovviamente non concedo nessuno spoiler ,ma invito tutti a seguirci sulle pagine social, dove troverete pillole e piccole anticipazioni delle nuove storie e protagonisti. La psicoterapia può essere considerata un atto d'amore in diversi modi: è un atto di amore verso se stessi perché richiede coraggio e impegno per la propria crescita personale e per il proprio benessere psicologico. Inoltre, la relazione terapeutica si basa su una forma di cura e rispetto, dove il terapeuta si impegna con professionalità per aiutare il paziente, e il paziente, attraverso l'alleanza terapeutica, crea un legame basato su fiducia ed empatia. Mi auguro che i nuovi concorrenti possano davvero cogliere l’importanza di questo programma ”.

Vigorito: un nuovo modo di fare televisione

Ad affiancare Gaudino nella doppia veste di co-conduttrice e giudice: Rosanna Vigorito. “Siamo alle prese con la nuova edizione e continuiamo a registrare grandi consensi, con le repliche della quarta, che stanno andando in onda sul canale 16- spiega Rosanna Vigorito -. Il nostro reality si conferma quel modo nuovo di fare tv che tanto piace ai telespettatori. Mi piace ripetere e ricordare a chi ci guarda che sono tutte storie vere, percorsi di sofferenza e riscatto reali e che i nostri coach sono davvero i migliori professionisti nei loro settori. Cosa auguro ai nuovi concorrenti ? Di seguire diligentemente i percorsi assegnati e di affidarsi con gioia e serenità ai coach”.

I giudici

Ad affiancare Rosanna in giuria ci sono Antonietta Perrotta, psicoterapeuta, Luigi Parmolaro del Caravaggio Sporting Village e la vicedirettrice di Ottochannel tv Sonia Lantella. Tanti gli ospiti, che si alterneranno nel salotto del programma, da ex vincitori ad amici di un reality che, per la prima volta, porta in tv la psicoterapia.

La storia di Sara e Fabio

La scorsa settimana in trasmissione sono stati ospiti due amici speciali del programma: Sara e Fabio. Una storia di amore vero e rispetto dell’altro. Due percorsi di amore e rinascita, che si sono intrecciati alla psicoterapia come rinascita. “Sono stata una paziente del dottore Gaudino e posso solo consigliare ai concorrenti di fidarsi e affidarsi ai loro coach, per poter davvero superare ogni resistenza e superare ogni peso e disagio emotivo – racconta emozionata Sara -. IL mio augurio, per ognuno di voi, è di affrontare con gioia e consapevolezza questo splendido e incredibile viaggio nella vostra rinascita”:

Una menzione speciale a Bruno Ciniglia che, dal primo ciak, firma e ferma in un click momenti ed emozioni del programma, affiancato dall’incredibile team dei tecnici di Ottochannel tv.