Tre colori per un reality: Prenditi cura di me, in tv la forza delle emozioni Prima registrazione archiviata al Caravaggio di Napoli e primi concorrenti ufficiali

Tre squadre, quattro giudici e la carica dei concorrenti, pronti a vincere la sfida della rinascita. Tornano a suonare i push botton di Prenditi Cura di Me, al Caravaggio Sporting Village di Napoli per la scelta dei nuovi concorrenti della quinta edizione di Prenditi Cura di Me. E’ stata registrata sabato a Napoli, nel centro sportivo di Fuorigrotta, la prima puntata della quinta edizione del reality di Ottochannel Tv canale 16. Buona la prima, di una edizione innovativa e ricca di storie.

L'avventura della rinascita

Anche quest’anno Massimiliano Gaudino porta sul canale 16 incredibili avventure emotive e di riscatto interiore. Archiviati i casting, sabato al Caravaggio è stato il momento delle scelte. Un nuovo inizio per questa edizione, che vedrà la partenza in tv attraverso miniracconti nel palinsesto, pillole di narrazione che a partire dalle prossime settimane introdurranno i telespettatori alla scoperta di questo nuovo e straordinario viaggio.

Tre squadre

Quest’anno ci saranno tre squadre e sfidarsi: white, black e grey. I tre biologi nutrizionisti Emanuele Alfano, Alessandro Palmisano e Vincenzo Longobardi, affiancati da sei personal trainer del Caravaggio seguiranno le sfere di nutrizione e fitness, mentre la psicoterapia sarà affidata a Massimiliano Gaudino. Al centro le persone, le loro storie, la loro voglia di raccontarsi per riuscire a superare traumi e resistenze. “Anche stavolta la sfida del canale è quella di portate sugli schermi un format di qualità, improntato sulle persone e i loro vissuti – racconta Rosanna Vigorito , giudice del reality e proprietaria del Caravaggio -. Crediamo fortemente nella sfida di questo programma che racconta, con delicatezza e un linguaggio televisivo fortemente innovativo, la verità delle persone.

La sfida

La sfida della psicoterapia in tv è stata questa: riuscire con coraggio e garbo a svelare l’intimità delle persone, il loro portato emotivo”. Nessun tavolo frapposto tra concorrenti e coach, ma comode sedute hanno accolto i nostri giudici. 4 e armati di push button hanno scelto i primo concorrenti. Il compito delle scelte quest’anno è toccato a Rosanna Vigorito, Antonietta Perrotta, psicoterapeuta, Sonia Lantella vicedirettrice e responsabile dello sport di Ottochannel Tv, Luigi Parmolaro, responsabile dei corsi fitness del Caravaggio Sporting Village. Massimiliano Gaudino, autore del programma, sarà anche conduttore, per traghettare i concorrenti e gli spettatori tra sessioni di psicoterapia e momenti di svago e racconto, sedute di fitness e nutrizione.

Il salotto

Spettacolo e tv verità, approfondimenti dedicati alla salute e al benessere di mente e corpo, momenti di narrazione e riflessione tra divertimento ed emozioni. Tutto insieme per il giovedì sera in prima serata della tv della Campania, Ottochannel tv. “Solo dall’inizio del nuovo anno scopriremo i nuovi concorrenti e puntate – spiega Gaudino -, ma siamo particolarmente contenti e soddisfatti di aver portato in tv innovazione e tante storie vere”.

Gli ospiti

Ad arricchire il salotto delle puntate ci saranno ospiti e personaggi. Sabato ad aprire questa nuova edizione c’era Terry Chiaro, vincitrice della prima edizione del programma che ha ricordato ai concorrenti di fidarsi e affidarsi ai coach, senza tentennamenti perché vince chi è sè stesso”. Nel salotto degli ospiti di sabato ci sono stati Simonetta Ieppariello giornalista e conduttrice di Ottochannel tv, Imma Penna, concorrente della prima edizione e Giada concorrente della terza edizione. Dietro le quinte continua operoso a garantire il funzionamento di tutta la macchina organizzativa Vittorio Marquez. Scatti e momenti sono firmati anche quest’anno di Bruno Ciniglia, mentre per Ottochannel tv ci sono Andrea Bocchino, Michele Urciuolo e Paolo Romano.