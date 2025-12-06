Azienda colpita da interdittiva antimafia continua attività: scatta la denuncia L'intervento dei carabinieri a Giugliano in Campania

I carabinieri del nucleo informativo del gruppo Castello di Cisterna all’esito di una complessa attività info-investigativa hanno denunciato e sanzionato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e per esercizio di attività commerciale sospesa e collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione una imprenditrice.

Dagli accertamenti dei militari è emerso che la donna, nonostante colpita da informazione antimafia interdittiva emessa dalla prefettura di Napoli e la sospensione della Scia emanata dal Suap del comune di Giugliano in Campania avrebbe continuato ad esercitare l’attività di vendita all’ingrosso di materiale edile.

I carabinieri hanno proceduto alla chiusura dell’azienda di Giugliano e hanno effettuato l’intimazione per la rimozione delle insegne pubblicitarie.