Rapina e-bike a 16enne, arrestato al Centro direzionale Nei guai 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Napoli per aver rapinato una e-bike ad un ragazzino di 16 anni al centro direzionale. I militari che pattugliavano la zona hanno visto il minorenne che chiedeva aiuto: ai carabinieri il 16enne ha raccontato che l'uomo lo ha minacciato con un coltello e si è poi allontanato con la bici. Dopo una breve ricerca, il 42enne è stato individuato nei pressi dell'Isola G9, bloccato e arrestato per rapina aggravata.