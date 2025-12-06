Perquisizioni dei carabinieri a Scampia: 7 chili e mezzo di droga e una pistola Trovati anche un altro caricatore e 50 proiettili calibro 9

A Scampia i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno effettuato delle perquisizioni a largo raggio, con il prezioso contributo del nucleo cinofili, nel parco delle rose isolato 7. All’interno di un vano di un sottoscala i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola glock calibro 9x19 con due caricatori e 10 colpi. Trovati anche un altro caricatore e 50 proiettili calibro 9 nato e diverso materiale per il confezionamento della droga. In una scatola la droga: 4 chili e 250 grammi di hashish, 343 grammi di crack, 4 dosi di cocaina e l’intramontabile cobret con 288 grammi.

Durante le perquisizioni che sono state estese nell’oasi del buon pastore a via Arcangelo Ghisleri, lotto 10, i carabinieri hanno trovato 1 chilo e 687 grammi di hashish e 900 grammi di cocaina.