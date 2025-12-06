IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Praticamente l'inizio Mai visti tanti infortuni muscolari in casa azzurra

Un comunicato ufficiale del Napoli della tarda mattinata del 4 dicembre recitava così: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri (Napoli-Cagliari di Coppa Italia, ndr), ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

I tempi di recupero sono oscuri, anche in assenza di una diagnosi certa, ma resta il fatto che non si sono mai visti tanti infortuni muscolari - anche più volte nello stesso calciatore - in una sola stagione. E siamo appena alla 13esima del campionato in corso. Praticamente l'inizio.