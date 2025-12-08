Afragola: sorpreso con la droga in auto e arrestato In manette un 51enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 51enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Bruno Buozzi hanno controllato il 51enne a bordo di un’auto parcheggiata con il motore acceso, trovandolo in possesso di 9 involucri di marijuana del peso di circa 36 grammi, 2 involucri di hashish del peso di circa 5 grammi, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto occultato tra i due sediolini anteriori dell’autovettura; inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di 260 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto un involucro di marijuana del peso di circa 2 grammi e un bilancino di precisione.