Afragola: sorpreso con la droga in auto e arrestato

La polizia ha arrestato un 51enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Bruno Buozzi hanno controllato il 51enne a bordo di un’auto parcheggiata con il motore acceso, trovandolo in possesso di 9 involucri di marijuana del peso di circa 36 grammi, 2 involucri di hashish del peso di circa 5 grammi, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto occultato tra i due sediolini anteriori dell’autovettura; inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di 260 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto un involucro di marijuana del peso di circa 2 grammi e un bilancino di precisione.