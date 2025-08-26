Estate di lavori a Napoli: a rilento i cantieri per il "Tram del mare" Disagi e polemiche

A Napoli il traffico resta relativamente scorrevole, ma l’estate dei cantieri è solo all’inizio e da settembre si prevede il ritorno al caos urbano. Da Fuorigrotta a Viale Umberto Maddalena, passando per via Nazario Sauro e via Acton, i lavori non si sono mai fermati, nemmeno ad agosto.

In via Acton procede l’intervento per il progetto del “Tram del Mare”, con l’obiettivo di eliminare storiche strozzature stradali. A breve gli operai torneranno in via Giordano Bruno per sostituire le vecchie traversine e ridurre vibrazioni e disagi. In autunno, il cantiere si sposterà anche sulla Riviera di Chiaia.

Via Giordano Bruno: residenti e commercianti sulle barricate

Il cuore del malumore resta via Giordano Bruno, nella zona della Torretta, dove i lavori per il Tram del Mare hanno acceso la protesta di residenti e commercianti. A pesare non solo il traffico e i disagi da questo comportati, ma anche i ritardi dei lavori a causa del periodo estivo e dell'eccessivo caldo.

Il malcontento è crescente, sia cittadini che negozianti lamentano scarsa vigilanza, la presenza di topi agli scarti di lavorazione e soprattutto un calo degli incass dovuto alla chiusura della strada e alla sospensione della fermata dell'autobus.

Cronoprogramma e tempi previsti

La Municipalità 1 assicura che, nonostante le difficoltà, il cronoprogramma sarà rispettato: la conclusione dei lavori resta fissata per fine settembre 2025.

Le fasi principali hanno già visto un primo getto l'11 luglio e la saldatura dei binari il 14. Nelle settimane successive, si è proseguito alla sostituzione delle vecchie travi e a dei lavori in profondità per ridurre le vibrazioni causate dal passaggio di autobus e mezzi pesanti.

Secondo le istituzioni, i prossimi tratti dovrebbero procedere più rapidamente. Tuttavia, i residenti restano scettici e i commercianti chiedono forme di ristoro per le perdite economiche subite.

Nuovi cantieri da settembre

Settembre porterà anche nuove chiusure e lavori che metteranno, ancora una volta, a dura prova la pazienza dei napoletani. A Corso Umberto si procederà alla rimozione dei new jersey, cordoli e attraversamenti pedonali rialzati. Mentre, in via Posillipo e via Aniello Falcone, verranno sostituiti dei sanpietrini con asfalto. Toccherà poi a via Boccaccio dove si avvierà del restyling della collina con nuovi alberi.

Un’estate di sacrifici in nome della mobilità

Quello che si sta vivendo a Napoli è l’ennesimo capitolo dell’“estate dei cantieri”. Un cantiere oggi per il Tram del Mare, un altro negli anni scorsi per la Linea 6: le infrastrutture avanzano, ma i cittadini si sentono sempre più isolati tra transenne, traffico deviato e saracinesche abbassate.