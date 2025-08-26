Msc "World Europa" dopo l'avaria riparte da Napoli e raggiunge Messina Il blackout al largo di Ponza

Momenti di paura per oltre 8.500 passeggeri a bordo della Msc World Europa, la nave da crociera partita domenica da Genova e diretta a Napoli. All’alba di lunedì, a sole otto miglia dall’isola di Ponza, l’imbarcazione ha subito un blackout elettrico che ha bloccato i motori, costringendola a fermarsi in mare aperto.

Intervento della Guardia Costiera

La segnalazione è arrivata alla Guardia Costiera alle 7:25. Immediato l’invio di due rimorchiatori, uno da Napoli e uno da Gioia Tauro, oltre a un elicottero che ha sorvolato la zona. A bordo, i servizi essenziali sono stati garantiti, ma non sono mancate le lamentele dei passeggeri sui social per i disagi temporanei. I maggiori disagi si sono registrati per coloro che hanno fatto sbarco a Napoli, in ritardo, perdendo treni o coincidenze con altri mezzi.

Ripresa della navigazione e arrivo a Napoli

Dopo ore di lavoro, i tecnici della compagnia sono riusciti a risolvere il guasto. Intorno alle 16:40 la nave ha riavviato i motori e, scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, ha ripreso la rotta verso Napoli, dove è arrivata in serata, intorno alle 21:00.

Nel porto partenopeo sono sbarcati circa 900 passeggeri, mentre altri hanno atteso a lungo per imbarcarsi sul nuovo viaggio. Non sono mancati i disagi per chi, a causa del ritardo, ha perso treni e coincidenze.

La crociera prosegue verso la Sicilia

Dopo le verifiche tecniche e una breve sosta, la Msc World Europa ha potuto riprendere regolarmente la navigazione. Verso le 5 di questa mattina ha lasciato Napoli e dopo alcune ore ha raggiunto Messina, prima tappa del nuovo itinerario in Sicilia.

I consumatori chiedono chiarimenti

Le associazioni Codici hanno annunciato richieste ufficiali di chiarimenti e possibili risarcimenti per i passeggeri che hanno subito disagi, sia a bordo sia a terra.