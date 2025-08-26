La rivolta dei tassisti a Napoli: striscione diretto all'assessore Cosenza Denunciano una mancanza di attenzione nei confronti del settore

Questa sera è comparso uno striscione sulla galleria di via Acton a Napoli con un messaggio diretto all’assessore alla mobilità Edoardo Cosenza: “Cosenza libera il T.P.L.”. (Trasporto pubblico locale).

L’iniziativa è dei tassisti napoletani, stanchi di sentirsi ignorati nelle loro richieste. Denunciano una mancanza di attenzione nei confronti del settore, in particolare sul fronte della regolamentazione del trasporto pubblico locale.

A loro avviso, l’assessore sarebbe troppo impegnato su più fronti per affrontare con la dovuta serietà i problemi che da tempo affliggono la categoria.

Il messaggio è chiaro: vogliono essere ascoltati, coinvolti, rispettati. Dopo anni di difficoltà, chiedono un confronto reale e soluzioni immediate e concrete. Lo striscione, esposto in un punto strategico della città, rappresenta il malessere crescente di un’intera categoria.