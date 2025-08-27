Galleria Umberto I: bivacchi e sicurezza, in arrivo i cancelli I commercianti chiedono più controlli

Nonostante i recenti interventi di riqualificazione, la Galleria Umberto I di Napoli continua a essere teatro di bivacchi e accampamenti dei senza fissa dimora, in particolare nell’area dell’angiporto e nel porticato lato San Carlo. Coperte, rifiuti e situazioni di degrado rimangono elementi problematici che minacciano la sicurezza e il decoro del monumento, anche se negli ultimi mesi sono emersi i primi segnali di bellezza ritrovata grazie ai lavori di restauro portati a termine.

I restauri completati e i cantieri in arrivo

Tra gli interventi completati ci sono il recupero della pavimentazione in marmo e dei lucernari nei quattro bracci del salotto di fine Ottocento e il restauro dei mosaici dello zodiaco nel rosone centrale. Nei prossimi giorni prenderanno il via nuovi cantieri sulle scale di via Verdi e nel porticato lato San Carlo, per completare la sistemazione della pavimentazione esterna, consolidando così il progetto di recupero della Galleria promosso dalla Soprintendenza di Napoli e finanziato dal Comune.

I cancelli artistici per la sicurezza notturna

Per affrontare il problema dei bivacchi notturni, il Comune ha ottenuto l’ok della Soprintendenza alla realizzazione dei cancelli artistici, progettati a forma di sipario, alti quattro metri e lunghi fino a otto metri. Questi saranno installati negli ingressi principali di via Verdi, via Santa Brigida e sul lato dell’angiporto. La loro funzione sarà quella di concentrare la sorveglianza su due accessi principali, mentre gli altri lati resteranno sorvegliati, se necessario, da personale privato e da pattuglie della Polizia Municipale presenti in un locale della Banca d’Italia, aumentando così la sicurezza durante le ore notturne.

Le richieste dei commercianti

I commercianti della Galleria hanno più volte sollecitato questi interventi, dopo che alcuni senza fissa dimora hanno creato problemi durante i precedenti cantieri, arrivando persino a minacciare i restauratori con i cani. Nonostante queste criticità, la Galleria mostra segnali positivi. Numerosi visitatori internazionali frequentano regolarmente il monumento, grandi marchi hanno manifestato interesse per i locali disponibili e in via Verdi è prevista l’apertura di un hotel di alta categoria, confermando l’attrattiva turistica della zona.

Manutenzione e valorizzazione della Galleria

In parallelo, proseguono gli interventi di manutenzione della copertura in vetro, con interventi mirati a risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua. Anche se alcune guarnizioni necessitano di ulteriori attenzioni, la direzione è chiara: garantire la sicurezza e il decoro della Galleria Umberto I, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio storico e artistico di Napoli.