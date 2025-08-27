Liste d'attesa in Campania: Maritato denuncia l'emergenza sanitaria Criticità e prestazioni ritardate

La sanità in Campania, e in particolare nella provincia di Napoli, si trova in una condizione critica che sta diventando un vero e proprio ostacolo per i cittadini. Liste d’attesa infinite e prestazioni diagnostiche che arrivano solo dopo mesi compromettono la possibilità di diagnosi tempestive, fondamentali per salvare vite. Michel Emi Maritato, candidato al consiglio regionale con Dimensione Bandecchi, definisce la situazione come una vera emergenza sociale, sottolineando come non possa più essere tollerata.

La salute come diritto, non come privilegio

Secondo Maritato, in Campania la salute è diventata un lusso per chi può permetterselo e una condanna per chi non ha risorse economiche. Questa disparità evidenzia come i cittadini stiano ricevendo un trattamento di serie B, in netto contrasto con il principio costituzionale secondo cui la salute è un diritto fondamentale.

La proposta di Maritato per abbattere le liste d’attesa

L’obiettivo dichiarato da Maritato è chiaro: azzerare le liste d’attesa attraverso una programmazione seria e concreta. Tra le misure proposte ci sono l’aumento degli slot di prenotazione e delle ore dedicate alle attività diagnostiche, l’assunzione di personale sanitario dove mancano specialisti, la stipula di accordi con strutture convenzionate per smaltire le richieste pendenti e l’introduzione di un sistema di monitoraggio trasparente e accessibile online.

Priorità per il Consiglio regionale

Per il candidato, la battaglia contro le lunghe attese sarà una priorità assoluta nel suo impegno al Consiglio regionale della Campania. L’intento è garantire un accesso alla sanità equo e immediato per tutti i cittadini, evitando discriminazioni economiche e migliorando complessivamente l’efficienza del sistema sanitario regionale.

La denuncia

La denuncia di Michel Emi Maritato mette in luce un problema che tocca direttamente la vita dei cittadini campani: la sanità pubblica, se non riorganizzata e potenziata, rischia di diventare un percorso a ostacoli. Con la sua proposta di interventi concreti e misurabili, Maritato punta a trasformare la sanità in Campania in un sistema più rapido, efficiente e accessibile a tutti, riconoscendo la salute come un diritto fondamentale e non come un privilegio.