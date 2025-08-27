Napoli, turisti russi derubati a Mappatella Beach mentre fanno il bagno Ennesimo episodio denunciato da turisti stranieri sulla spiaggia di Napoli

Ancora furti a Mappatella Beach, stavolta a farne le spese due giovani turisti russi che hanno raccontato al deputato di Av Francesco Borrelli di essere stati derubati, dopo essersi allontanati per un tuffo.

«Ci siamo allontanati per soli cinque minuti per fare un bagno, quando siamo tornati non c'era più nulla della nostra roba hanno spiegato alla presenza del deputato. I ladri, secondo quanto raccontato dai turisti, hanno portato via vestiti, occhiali da sole e la card dell'albergo. Fortunatamente i turisti non avevano con sé denaro e cellulari, lasciati previdentemente in camera.

«Da tempo — ha detto Borrelli al termine del sopralluogo - chiediamo l'istituzione di una task force di polizia dedicata, che garantisca sicurezza e presidi sulle spiagge pubbliche di Napoli e nei luoghi di maggiore affollamento e pericolo. Una città a vocazione turistica come la nostra non può offrire ai visitatori lo spettacolo di furti continui in luoghi simbolo, come troppo spesso accade a Mappatella Beach e ormai non si contano più, non solo in quella zona. Le forze dell’ordine continuano a lavorare. Nei giorni scorsi un blitz delle forze dell'ordine ha portato alla luce un vero e proprio deposito di merce rubata e attrezzi da scasso nascosti nella parte interdetta della Villa Comunale. Bisogna stare col fiato sul collo dei criminali, assicurando pene certe e contrastando il senso di impunità dilagante. Napoli deve essere una città sicura e accogliente per chi ci vive e per chi viene a visitarla».