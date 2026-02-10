Gragnano: al via i lavori della nuova rete fognaria Alle battute finali anche i lavori presso nel cimitero nuovo



Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria in via Sant'Erasmo nella frazione di Aurano a Gragnano. A darne notizia è il sindaco Aniello D'Auria.

L’intervento prevede la posa di circa 180 metri lineari di condotta fognaria, consentendo il collegamento dell’intera zona al sistema di depurazione.

Durante l’esecuzione dei lavori, la strada sarà interdetta al traffico dalle ore 8.30 alle 18.00, fino al prossimo 28 febbraio.

Al termine dell’intervento è previsto il ripristino completo del manto stradale, realizzato a perfetta regola d’arte.

Alle battute finali anche i lavori presso nel cimitero nuovo. Gli interventi hanno riguardato l’installazione degli ossari e la sistemazione delle aree adiacenti, con l’obiettivo di migliorare ordine, estetica, funzionalità e decoro. Un impegno portato avanti con attenzione e rispetto, che si avvia ora alla sua conclusione.