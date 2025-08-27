Ragazzo disabile picchiato: sostegno da servizi sociali L'aggressione sarebbe avvenuta ad opera di giovanissimi

I servizi sociali seguiranno con particolare attenzione la questione dell'aggressione di un ragazzo disabile avvenute nelle scorse ore a Ottaviano. Lo ha stabilito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta di oggi che è stato presieduto dal prefetto di NAPOLI, Michele di Bari. Anche in questo caso, secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta ad opera di alcuni ragazzini. Sempre in merito ai servizi sociali nel corso del Comitato è stato deciso di assicurare un particolare supporto agli operatori dei servizi sociali del Comune di Torre del Greco.