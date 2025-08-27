Trasnova, Ciarambino: al fianco dei lavoratori senza se e senza ma "Chiedo alla Regione Campania e al Governo nazionale di attivare tutti i canali di confronto"

"Condivido la grande preoccupazione dei lavoratori della Trasnova in vista della riunione al Ministero per il prossimo 16 settembre dove sarà discusso il futuro dei 53 dipendenti del comparto napoletano, tutti ex Fiat con un bagaglio notevole di competenze ed esperienze nel settore dell’automotive. È inaccettabile che, nel pieno di una fase economica già difficile, tante famiglie si trovino di fronte all’incertezza del proprio futuro".

Così Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto che rimarca: "Se non sarà trovata una soluzione dignitosa in tempi rapidi saranno persi posti di lavoro con conseguenze drammatiche. Già lo scorso dicembre fu scongiurato il taglio della commessa, grazie alle forti proteste di lavoratori e sindacati, fermando tutte le procedure di licenziamento collettivo avviate. Ora Stellantis non può voltarsi dall’altra parte, si assuma la responsabilità di questa vicenda e rinnovi la commessa a Trasnova prima della sua scadenza prevista nel prossimo dicembre. Il mio impegno, come rappresentante del territorio, è spingere perché tutte le istituzioni intervengano per tutelare i diritti dei lavoratori e favorire una soluzione che salvaguardi l’occupazione. Chiedo alla Regione Campania e al Governo nazionale - conclude Ciarambino - di attivare tutti i canali di confronto con le parti sociali e le aziende coinvolte per mettere in campo ogni strumento utile a scongiurare licenziamenti. Il lavoro è un diritto sacro e la sua tutela deve rappresentare una priorità per la crescita e la coesione sociale del nostro territorio».