Napoli. Vomero, via Scarlatti: fontana con rubinetto sempre aperto Capodanno: "Sprecati centinaia di litri del prezioso liquido. Subito la sostituzione"

"La fontana a colonna, che, tempo addietro, fu installata al Vomero, nell'isola pedonale di via Scarlatti all'incrocio con via Luca Giordano, da diverso tempo a questa parte, da quando in particolare, secondo quanto segnalato da alcune persone, è stato cambiato il rubinetto a pulsante dopo che era stata fermata per un guasto, continua a erogare acqua anche quando non viene utilizzata. Uno spreco di centinaia di litri del prezioso liquido del tutto in contrasto, tra l'altro, con la campagna di sensibilizzazione promossa in questi giorni per un uso consapevole dell'acqua ".

A segnalare l'ennesimo disservizio che si registra nell'ambito del quartiere collinare partenopeo è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che già in passato è più volte intervenuto sui problemi che hanno riguardato il funzionamento della suddetta fontana.

"In pratica - puntualizza Capodanno - accade che quando il pulsante del rubinetto viene premuto, esso, per un malfunzionamento del meccanismo interno, non torna alla sua posizione originaria, una volta che viene rilasciato, continuando a erogare acqua a meno che non s'intervenga manualmente cosa che non viene fatta, supponendo che il rubinetto si chiuda autonomamente.

Un guasto - sottolinea Capodanno - che potrebbe essere conseguente all'usura, essendo questo tipo di rubinetto particolarmente venerabile, considerando che in un giorno viene schiacciato migliaia di volte, specialmente in questo periodo estivo, con temperature superiori ai 30°, ma potrebbe anche dipendere da un difetto di fabbricazione. Il tutto ovviamente da accertare attraverso le opportune verifiche.

Comunque - afferma Capodanno -, al di la dell'accertamento delle cause che determinano il malfunzionamento, il problema va risolto e in tempi rapidi, auspicando che il tutto avvenga senza fermare nuovamente la fontana, così come purtroppo è avvenuto in passato, ma semplicemente provvedendo a sostituire il rubinetto difettoso, valutando anche la possibilità d'installare, al posto di quello a pulsante, un rubinetto a leva che è certamente meno esposto ai problemi che possono manifestarsi nel tempo per l'usura".

Al riguardo Capodanno sollecita interventi immediati da parte dell'azienda ABC, Acqua Bene Comune Napoli, finalizzati a ripristinare il funzionamento corretto della fontana in questione, con la sostituzione del rubinetto mal funzionante, eliminando così il notevole spreco d'acqua che si sta attualmente verificando.