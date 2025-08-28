Geolier alla direzione artistica del Maradona: addio a Decibel Bellini Decibel Bellini non sarà più lo speaker

Il Calcio Napoli affida a Geolier e alla Golden Boys la direzione artistica del matchday. Decibel Bellini non sarà più lo speaker ufficiale.

Geolier nuovo direttore artistico delle partite casalinghe

Novità importante allo Stadio Diego Armando Maradona: il Calcio Napoli ha annunciato una partnership con Golden Boys, società fondata dai fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo, meglio conosciuto come il rapper Geolier. La collaborazione prevede la gestione della direzione artistica delle gare interne, dal dj set all’intrattenimento pre-partita.

Addio a Decibel Bellini dopo anni da voce ufficiale

Dopo oltre un decennio di annunci e momenti iconici, Daniele “Decibel” Bellini non sarà più lo speaker ufficiale del Napoli. La conferma è arrivata dopo giorni di indiscrezioni e un messaggio enigmatico pubblicato dallo stesso Bellini su Instagram. La società partenopea, con una nota ufficiale, lo ha ringraziato per il contributo dato alla storia recente del club.

Timo Suarez nuovo speaker, Enrico Maria dj resident

Per l’esordio stagionale contro il Cagliari, previsto sabato 30 agosto, lo speaker sarà Timo Suarez, mentre alla consolle ci sarà Enrico Maria come dj resident. Nel corso della stagione sono attesi anche ospiti speciali e artisti che arricchiranno il pre-partita del Maradona.

Golden Boys e il legame con il Napoli

La Golden Boys, società dei fratelli Palumbo, è nata per sviluppare progetti musicali ed eventi. Geolier non è nuovo alla collaborazione con il club: ha partecipato alla colonna sonora del film ufficiale “Sarò con te” ed è stato protagonista delle celebrazioni scudetto nel 2023 e nel 2025.