Caso Geolier: i napoletani stanno col rapper e rivogliono Decibel Cittadini e fan: "Il cantante ha fatto bene" e su Bellini: "Inimmaginabile il Maradona senza di lui"

E' durata lo spazio di una sera la collaborazione tra la società di Geolier ed il Napoli. Nel pomeriggio di ieri infatti l'annuncio dell'affidamento da parte del club azzurro dell'intrattenimento al Maradona nel giorno delle partite. Contestualmente è stato salutato Decibel Bellini, storica voce del club. Un dato quest'ultimo che ha fatto insorgere la tifoseria, con Geolier che ha poi comunicato la rinuncia alla partnership, con i tifosi che si schierano compatti col rapper: “Geolier ha fatto bene” dice un fan “ma dispiace perché sia lui che decibel Bellini sono due facce belle di Napoli, una collaborazione avrebbe potuto portare davvero bei frutti. Un peccato”. E anche altri fan si schierano col cantante: “Ha rifiutato una proposta che evidentemente non gli piaceva: non gli si possono dare colpe anzi, si è comportato in maniera coraggiosa”.



Anche diverse personalità pubbliche o istituzionali, come l'assessore all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini si sono schierate con il rapper: “La notizia della sostituzione di Decibel è un colpo. So che i problemi veri e seri sono altri, ma per chi vive la passione calcistica con cuore e anima è come perdere una persona di famiglia. Leggere le parole di Geolier mi è piaciuto assai: così fa un uomo”.

Quanto a Bellini, difficile per il pubblico napoletano immaginare un Maradona senza la sua voce: “Decibel ha raccontato il Napoli degli ultimi quindici anni, i gol li immaginiamo con la sua voce, gli scudetti li abbiamo sentiti dalla sua voce, è difficile immaginare che venga un calciatore e che non sia lui a far urlare il suo cognome” e ancora “Un Maradona senza Decibel non è il Maradona, speriamo che questa frattura si possa ricomporre”.