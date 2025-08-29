Maltempo a Napoli: prorogata l’allerta meteo fino a domani sera Chiusi parchi e spiagge pubbliche

Il maltempo continua a interessare Napoli e l’intera area metropolitana. A seguito della proroga dell’allerta meteo regionale, il Comune ha deciso di estendere la chiusura dei parchi cittadini, del pontile Nord di Bagnoli e delle spiagge pubbliche. L’avviso resterà valido fino alle ore 20 di domani.

Le decisioni del Comune

Per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di rischio, l’amministrazione comunale ha confermato la chiusura di tutti i parchi cittadini e la sospensione dell’accesso al litorale pubblico. Anche il pontile Nord di Bagnoli rimarrà interdetto fino al termine dell’allerta. Si tratta di misure necessarie in una fase caratterizzata da piogge intense, vento forte e mare agitato, fenomeni che possono comportare caduta di alberi, smottamenti e pericoli per chi frequenta aree verdi o zone costiere.

Allerta meteo prorogata

La Protezione Civile regionale ha segnalato che le condizioni avverse non sono destinate a migliorare nell’immediato. Oltre alle piogge e ai temporali, si prevede il persistere di raffiche di vento e di un moto ondoso particolarmente intenso lungo le coste. Per questo motivo è stata prorogata l’allerta gialla fino alla serata di sabato. La decisione di mantenere chiusi parchi e spiagge si inserisce quindi in un quadro più ampio di prevenzione, volto a limitare gli spostamenti e ridurre i rischi per la popolazione.

Raccomandazioni ai cittadini

Il Comune invita i residenti a prestare la massima prudenza negli spostamenti e a evitare aree che potrebbero risultare pericolose, come sottopassi, zone alberate e tratti del litorale particolarmente esposti. È raccomandato seguire solo le comunicazioni ufficiali e restare aggiornati sugli sviluppi delle condizioni meteo attraverso i canali istituzionali.