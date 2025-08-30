Manfredi ricorda Giovanbattista Cutolo: "La sua memoria vive con noi" A due anni dall'omicidio del giovane musicista

"Due anni dalla tragica scomparsa di Gio Gio Cutolo. La sua memoria vive grazie all'impegno della famiglia, nel ricordo di chi lo ha conosciuto, ma anche nei segni concreti che la comunità di Napoli gli ha dedicato: la stele in piazza e il centro giovanile che porta il suo nome. Luoghi che non sono solo simboli, ma sforzi quotidiani per trasformare il dolore in energia, e la memoria in futuro per i giovani".

Lo scrive il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nell'anniversario dell'omicidio del giovane musicista dopo una lite in Piazza Municipio.

"Gio Gio resta con noi, nelle cose autentiche che tengono unita una comunità", ha concluso Manfredi.