Maltempo a Napoli: torna regolare la circolazione dei treni Circumvesuviana Mentre continua il monitoraggio sul maltempo

Il maltempo di questa mattina a Napoli ha causato allagamenti in alcune stazioni della Circumvesuviana, creando disagi ai pendolari. Fortunatamente, nel corso della giornata, la circolazione dei treni è tornata regolare grazie all’intervento tempestivo dell’Ente Autonomo Volturno (EAV).

Stazioni allagate e tratte interrotte

Le stazioni maggiormente interessate dalle forti piogge sono state Scafati e San Giorgio Cavalli di Bronzo. L’allagamento ha provocato l’interruzione della tratta Pompei-Poggiomarino, con conseguenti rallentamenti e disagi per i viaggiatori.

Ripristino del servizio

Secondo quanto comunicato dall’EAV, le problematiche di allagamento sono state risolte, e la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente su tutta la linea. I pendolari hanno quindi potuto continuare i loro spostamenti senza ulteriori disagi.

Monitoraggio continuo del maltempo

L’Ente Autonomo Volturno continua a monitorare le condizioni meteorologiche e il livello delle stazioni per prevenire eventuali criticità future. Gli aggiornamenti vengono forniti regolarmente tramite i canali ufficiali, per garantire sicurezza e puntualità ai viaggiatori.