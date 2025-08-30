Controlli alla movida del Vomero: multe, sequestri e sospensione di attività L'operazione ha coinvolto diversi corpi delle forze dell'ordine

La scorsa notte, nel quartiere Vomero di Napoli, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone della movida, per garantire sicurezza e rispetto delle norme. L’operazione ha coinvolto polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Asl Napoli 1 Centro e Ispettorato del Lavoro.

Zone controllate e attività svolte

I controlli hanno interessato in particolare le aree di San Martino, via Luca Giordano, via Aniello Falcone, via Scarlatti e le piazze Medaglie d’Oro e Vanvitelli. Durante l’attività, sono state identificate 148 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, e controllati 44 veicoli, con 2 sequestri amministrativi per mancata assicurazione.

Violazioni al Codice della Strada e sanzioni

Le forze dell’ordine hanno contestato 28 violazioni del Codice della Strada, tra cui divieto di sosta, guida senza cintura e mancata revisione. Sono state inoltre ritirate 2 patenti di guida, una per l’uso del cellulare durante la guida e l’altra per mancanza dei requisiti alla conduzione del veicolo.

Controlli sugli esercizi commerciali

Durante i controlli sono stati verificati 8 esercizi commerciali. Diversi titolari hanno ricevuto prescrizioni per violazioni varie, con sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro e la sospensione di un’attività commerciale non conforme.

Verifiche su persone sottoposte a misure restrittive

Sei persone soggette a misure restrittive o alternative alla detenzione sono state controllate, mentre un uomo è stato denunciato per inosservanza del Dacur, essendo stato sorpreso nuovamente a esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.