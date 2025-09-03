Videosorveglianza nell'area metropolitana: ecco i comuni richiedenti I progetti, valutati positivamente anche sotto il profilo tecnico

Mario Pepe

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha proceduto all’esame e all’approvazione di 31 progetti, presentati da altrettanti Comuni dell’area metropolitana, nell’ambito dell’iniziativa di cui al decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, "Disposizioni in materia di sicurezza della città" che indica, tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

I Comuni richiedenti dell’area metropolitana di Napoli sono: Arzano, Caivano, Camposano, Casola, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Comiziano, Forio d’Ischia, Frattaminore, Gragnano, Grumo Nevano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Massa Lubrense, Monte di Procida, Piano di Sorrento, Pimonte, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano,San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Antonio Abate, Striano, Trecase, Tufino, Visciano e Volla.

I progetti, valutati positivamente anche sotto il profilo tecnico dalla Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato, sono stati trasmessi dalla Prefettura al Ministero dell’Interno per la valutazione delle richieste di finanziamento. Presso la Prefettura è istituita una Cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze di polizia e della Polizia locale, con il compito di monitorare lo stato di attuazione dei Patti, con cadenza semestrale.

L’iniziativa riveste particolare importanza consentendo di implementare la dotazione tecnologica per la sicurezza dei territori attraverso un fondamentale strumento di supporto all’attività investigativa delle Forze dell’ordine.