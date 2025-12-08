Napoli, subito testa alla Champions: Conte dovrà gestire le energie Poco tempo per recuperare: mercoledì a Lisbona col Benfica una partita fondamentale per i playoff

Il minimo di riposo necessario, ma poi testa già alla Champions. Il Napoli mercoledì sera tornerà in campo al "da Luz" per il sesto turno di Champions League in casa del Benfica. Conte ha spiegato che preparerà la partita soprattutto in video per dosare le energie. E intanto, dopo le vittorie contro Atalanta e Roma, il Napoli batte per 2-1 anche la Juventus e si ritrova al comando in Serie A in attesa del Milan.

Decisivo Hojlund con la sua doppietta e il ritorno al gol in campionato dopo due mesi, ma determinante anche Neres. Con questo successo il Napoli scavalca l'Inter e torna al primo posto della classifica a quota 31. Per la Juve, invece, arriva la settima sconfitta consecutiva al Maradona. Mentre Antonio Conte chiede di fare i complimenti solo alla squadra, per le tante energie spese nell'emergenza infortuni, Spalletti perdona i suoi contestatori nel giorno del ritorno a Napoli: un'accoglienza forse diversa da come se l'aspettava