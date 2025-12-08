Karate: Marialuigia Cocca campionessa italiana juniores nella specialità kumite Cinque vittorie in cinque incontri con 21 punti realizzati

Marialuigia Cocca ha conquistato il titolo italiano juniores di Karate, specialità Kumite, nella categoria 59 kg. Al PalaPellicone di Ostia, in un evento che ha visto la partecipazione di 1300 atleti, durante i campionati italiani juniores Fijlkam, la 17enne partenopea, tesserata per l'ASD Universal Center Karate di Napoli, ha centrato 5 vittorie su 5 totalizzando 21 punti segnati con soli due punti subiti. Cocca, figlia di un carabiniere che si allena nel centro di Miano, ha vinto in finale 6-1 contro la lombarda Emilia Viola Fastigari.