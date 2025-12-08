Pozzuoli, degrado sull’antica strada romana: interviene il comune L'intervento dell'assessore comunale all'ambiente e decoro urbano, Salvatore Caiazzo

Mario Pepe

Degrado sull’antica strada di basolato romano,che collega via Campana Vecchia con il cosiddetto quadrivio di via Celle, dove spicca l’architettura funeraria dell'omonima Necropoli: dopo la denuncia del Roma su uno sversamento abusivo di ben oltre un quintale di scarti di asfalto e catrame, opera vandali, l'assessore comunale all'Ambiente e Decoro Urbano, Salvatore Caiazzo, ha attivato tempestivamente gli esperti operatori ecologici addetti a tale settore, della ditta Trincone Francesco (in subappalto con la De Vizia Transfer), che hanno proceduto alla rimozione dei più che pericolosi rifiuti abbandonati illegalmente, nonché ad una prima bonifica del sito storico.

Caiazzo intende rivolgere doverosamente alla ditta Trincone ed ai suoi attenti operatori, un vivo, sentito ringraziamento, anche a nome della comunità civica del posto, per il solerte impegno professionale, mostrato e dimostrato per l’ennesima volta, nell'esercizio delle| competenze in campo.