Un quartiere intero al buio da due settimane "Temiamo per la nostra incolumità: uscire così è pericoloso"

Da quindici giorni senza l'illuminazione pubblica gli abitanti di un intero rione attendono che qualcuno provveda per ripristinare le condizioni di sicurezza. Accade a Giugliano. L'area interessata è quella di via Alessandro Volta e di alcune traverse, come via Enrico De Nicola. Un disagio che persiste da almeno due settimane e che è stato rappresentato anche al Comune di Giugliano. Ma finora l'esito non è stato quello sperato. "Temiamo per la nostra incolumità - spiega uno dei residenti - uscire di sera da casa diventa pericoloso. C'è il rischio di essere travolti dalle auto e dalle moto in transito". La preoccupazione è anche un'altra: l'oscurità potrebbe anche agevolare qualche malintenzionato che potrebbe introdursi nelle abitazioni. Oltre alla pubblica illuminazione si chiede il ripristino della segnaletica stradale, in particolar modo di quella orizzontale. Nei mesi scorsi lungo via Aviere Mario Pirozzi, che è una parallela via Volta, è stato rifatto il manto di asfalto. Tutto bene ma dopo la posa del bitume si sarebbero dovute disegnare le strisce pedonali.