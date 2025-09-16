Napoli, avviate le procedure per assumere 128 maestre a tempo determinato Vanno ad aggiungersi alle 50 unità inserite come funzionario socio-educativo

Sono partite le procedure di assunzione a tempo determinato per 128 nuove maestre destinate ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali. Si tratta di un passo fondamentale per garantire un servizio educativo di qualità e rispondere in modo efficace alle esigenze delle famiglie del territorio, come sottolineato dal Comune di Napoli.

Le convocazioni per i nuovi inserimenti sono già iniziate e segnano un ulteriore investimento nel futuro dei più piccoli e nel rafforzamento del sistema educativo cittadino.

«Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro corpo docente con professioniste qualificate che contribuiranno a migliorare l’offerta formativa per i nostri bambini», dichiara l’assessore all'Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano. «Queste assunzioni rappresentano un investimento concreto nel futuro della nostra comunità e un segnale tangibile di attenzione verso le esigenze delle famiglie, alle quali offriamo maggiore continuità educativa e supporto».

"Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune di Napoli per costruire un’istruzione sempre più inclusiva e accessibile, considerata un punto cardine per lo sviluppo e il benessere della comunità - fanno sapere da Palazzo San Giacomo -. Le 128 maestre vanno ad aggiungersi alle 50 unità di personale - con profilo di Funzionario socio-educativo - reclutate nel corso della prima settimana di settembre".

