Napoli, al via le assunzioni per 128 maestre di nidi e infanzia L'assessore Striano: "Investiamo nel futuro"

Sono partite le procedure di assunzione a tempo determinato per 128 nuove maestre destinate ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali. Si tratta di un passo fondamentale per garantire un servizio educativo di qualita' e rispondere in modo efficace alle esigenze delle famiglie del territorio. Le convocazioni per i nuovi inserimenti sono gia' iniziate e segnano un ulteriore investimento nel futuro dei piu' piccoli e nel rafforzamento del sistema educativo cittadino.

"Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro corpo docente con professioniste qualificate che contribuiranno a migliorare l'offerta formativa per i nostri bambini", dichiara l'assessore all'Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano. "Queste assunzioni rappresentano un investimento concreto nel futuro della nostra comunita' e un segnale tangibile di attenzione verso le esigenze delle famiglie, alle quali offriamo maggiore continuita' educativa e supporto".

Questa iniziativa si inserisce nel piu' ampio impegno del Comune di Napoli per costruire un'istruzione sempre piu' inclusiva e accessibile, considerata un punto cardine per lo sviluppo e il benessere della comunita'. Le 128 maestre vanno ad aggiungersi alle 50 unita' di personale - con profilo di Funzionario socio-educativo - reclutate nel corso della prima settimana di settembre.