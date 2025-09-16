Premio Carosone 2025: la musica napoletana protagonista all’Arena Flegrea L’appuntamento del 26 settembre con la grande musica

Torna a Napoli uno degli eventi più attesi dagli amanti della musica napoletana: il Premio Carosone 2025. La serata si terrà venerdì 26 settembre alle ore 21 presso la suggestiva Arena Flegrea di Fuorigrotta, uno dei palcoscenici più importanti del Sud Italia.

L’evento, ideato e curato da Federico Vacalebre, giornalista e biografo ufficiale di Renato Carosone, insieme a Teta Pitteri, è finanziato dalla Regione Campania e promosso da Scabec.

La storia del Premio Carosone

Nato nel 2002, il Premio Carosone è la più antica manifestazione dedicata al celebre musicista napoletano. In oltre vent’anni di edizioni ha reso omaggio a grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, da Renzo Arbore a Massimo Ranieri, contribuendo allo stesso tempo a valorizzare nuovi talenti.

Ogni anno la manifestazione rinnova il repertorio carosoniano, celebrando artisti che incarnano lo spirito ironico, innovativo e autentico della canzone napoletana.

Un omaggio a Renato Carosone e alla tradizione musicale partenopea

Il Premio Carosone 2025 non è solo un riconoscimento, ma anche un viaggio nella musica che ha fatto la storia di Napoli. Renato Carosone, con il suo stile unico e la sua capacità di mescolare jazz, swing e tradizione popolare, ha lasciato un’eredità culturale ancora viva.

L’evento all’Arena Flegrea sarà quindi un’occasione speciale per celebrare non solo la sua figura, ma anche i protagonisti della musica italiana contemporanea che continuano a mantenere viva questa tradizione.

Informazioni utili per il pubblico

L’appuntamento è fissato per venerdì 26 settembre 2025 alle ore 21 presso l’Arena Flegrea di Fuorigrotta a Napoli. I biglietti saranno disponibili online e presso i circuiti autorizzati.