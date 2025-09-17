Volo cancellato sulla tratta Napoli-Verona, risarciti due passeggeri Ryanair condannata dopo l'esposto di "ItaliaRimborso"

di Mario Pepe

Una nuova importante vittoria per i diritti dei viaggiatori è stata ottenuta da ItaliaRimborso, società leader nella tutela dei passeggeri aerei. Con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona, Ryanair è stata condannata al pagamento di 642,23 euro in favore di due passeggeri. La controversia trae origine dalla cancellazione del volo Ryanair FR8698, programmato per il 19 maggio 2023 sulla tratta Verona Napoli.

Il volo, che avrebbe dovuto partire alle ore 14:00 e arrivare alle 15:20, era stato cancellato senza che la compagnia fornisse una giustificazione adeguata. I passeggeri hanno quindi subito disagi e ulteriori spese. In sede giudiziaria Ryanair ha tentato di giustificare la cancellazione sostenendo che fosse legata a uno sciopero nazionale del comparto aereo. Tuttavia, come emerso dagli atti, lo sciopero era stato revocato il giorno precedente e rinviato al 4 giugno 2023, circostanza che ha reso infondata la tesi difensiva della compagnia.

Il Giudice, respingendo le eccezioni sollevate dal vettore, ha ribadito che la cancellazione di un volo, se non supportata da reali circostanze eccezionali, comporta l’automatica applicazione del Regolamento CE 261/2004, che riconosce ai passeggeri un indennizzo economico in base alla lunghezza della tratta. Nel caso di specie, trattandosi di un volo inferiore a 1500 km, è stato riconosciuto un risarcimento di 250 euro per ciascun passeggero, per un totale di 500 euro, oltre al rimborso delle spese aggiuntive documentate, pari a 142,23 euro.