Malore in classe: muore professore Un sessantenne docente del Maiuri: usato il defibrillatore dal personale dell'istituto

Un docente 60enne dell'istituto comprensivo "55 Piscicelli - Maiuri" di Napoli ha avuto un improvviso malore mentre era in aula ed è deceduto subito dopo. È accaduto nella mattinata di oggi poco dopo l'orario di ingresso. Il personale dell'istituto ha immediatamente iniziato le manovre con defibrillatore, poi continuate da sanitari 118 sopraggiunti ma per il docente non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri. La salma è stata affidata ai familiari.

- "È venuto a mancare un uomo di grande cultura, molto amato da alunni e genitori. Non sarà mai dimenticato dai colleghi, dagli studenti e dalle famiglie: per circa dieci anni è stato un punto di riferimento della comunità dell'Arenella. Appassionava gli alunni con una didattica del fare, trasformando la matematica nella sua grande passione e coinvolgendo i bambini in esperimenti pratici e momenti di scoperta". Lo dice Gabriella Talamo, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Piscicelli Maiuri Ruotolo fino al 31 agosto. " La sua scomparsa lascia un vuoto in profondo in tutti coloro che lo conoscevano e stimavano", aggiunge. Il docente, che era noto nel quartiere Vomero, dopo aver avvertito un improvviso malore ha lasciato l'aula.