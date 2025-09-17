"Covid e influenza sono già tra noi: vaccinatevi" Lo dicono i medici La Fimmg Napoli: "Vaccinarsi è atto di responsabilità, specialmente per i fragili"

La Fimmg Napoli invita i cittadini, soprattutto i più fragili, a vaccinarsi subito contro influenza e Covid. Lo scorso inverno record di casi e ricoveri.

La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – sezione di Napoli (Fimmg) lancia un forte appello alla cittadinanza: aderire subito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al richiamo anti-Covid per chi rientra nei gruppi a rischio.

Perché vaccinarsi è urgente

La stagione 2023-2024 è stata la più intensa mai registrata in Italia per le sindromi simil-influenzali: circa 16,1 milioni di casi, con 601 ricoveri in terapia intensiva e 134 decessi per influenza confermata, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Un bilancio che impone di alzare la guardia in vista dell’autunno-inverno 2025-2026.

In Europa i virus influenzali di tipo A sono già predominanti, con la co-circolazione di altri virus respiratori. Per questo motivo i medici di famiglia di Napoli insistono: vaccinarsi è un atto di responsabilità verso sé stessi e la comunità.

Chi deve fare il vaccino antinfluenzale

Secondo la Circolare del Ministero della Salute 2025-2026, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a:

persone con più di 60 anni,

donne in gravidanza in qualunque trimestre e nel postpartum,

bambini dai 6 mesi ai 6 anni,

bambini e adolescenti in terapia cronica con acido acetilsalicilico,

soggetti con malattie croniche o condizioni di fragilità.

Il richiamo anti-Covid: una protezione in più

Accanto all’influenza, la vaccinazione anti-Covid resta fondamentale per proteggere i più fragili. Le nuove varianti, sottolineano i medici della Fimmg Napoli, possono ancora causare complicanze gravi in anziani, cronici e immunodepressi.

Il richiamo può essere somministrato insieme al vaccino antinfluenzale, semplificando tempi e accesso. L’invito è chiaro: chi appartiene alle categorie a rischio deve contattare subito il proprio medico di famiglia e prenotare la vaccinazione.

Dove informarsi e come prenotare

I cittadini di Napoli e provincia possono rivolgersi ai medici di medicina generale per ricevere tutte le informazioni utili, prenotare la vaccinazione antinfluenzale e il richiamo anti-Covid, e chiarire eventuali dubbi sulla propria situazione clinica.