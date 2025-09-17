Incidente stradale in missione, muore Suor Nerina: dolore a Castellammare Suor Maria Nerina De Simone, vittima con 4 altre religiose

Un incidente stradale in Tanzania ha causato la morte di cinque persone, quattro religiose e il loro autista. La vittima italiana è suor Maria Nerina De Simone, originaria di Castellammare di Stabia (Napoli) e segretaria generale della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù. La tragedia è avvenuta nella regione di Mwanza, nel nord-ovest del paese africano, mentre il gruppo si stava recando in aeroporto per fare ritorno in Italia dopo un periodo di missione.

Con suor Maria Nerina hanno perso la vita la Superiora Generale della Congregazione, suor Lilian Gladson Kapongo, da anni residente a Santa Marinella (Roma), suor Damaris Matheka, consigliera provinciale per l'Africa Orientale, suor Stellamaris Muthini e l’autista del mezzo, Bonifasi. L’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in coordinamento con la Farnesina, ha confermato la notizia ed è al lavoro per supportare le formalità del caso con le autorità locali e la congregazione.

La notizia ha provocato un'ondata di cordoglio nella città d'origine di suor Nerina. Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha espresso la sua "profonda tristezza" in un messaggio sui social network, inviando il pensiero dell’intera comunità alla congregazione e a chi ha conosciuto la missionaria.

Le religiose stavano tornando alla loro casa madre di Santa Marinella, dove la congregazione ha una comunità molto attiva sin da quando la fondatrice, la beata Maria Crocifissa Curcio, vi si stabilì un secolo fa. La vicaria generale dell’Istituto, suor Zelia da Conceiçao Dias, ha chiesto preghiere per tutta la famiglia religiosa in "questo momento di sofferenza". Al dolore si sono unite anche la diocesi di Porto-Santa Rufina e l’Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG).

La tragedia ha stroncato un'intera delegazione di leader spirituali di un ordine dedito da decenni al lavoro missionario, lasciando un vuoto profondo nella comunità che le ospitava sia in Italia che in Tanzania.