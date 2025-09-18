Vomero, morde la crisi del commercio: chiude anche Vitulli Storico negozio di calzature, presente dal 1895 in via Luca Giordano

“ Il quartiere Vomero – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari - nell'ultima metà del secolo scorso si era trasformato in una delle aree commercialmente più attive del capoluogo partenopeo se non dell'intera regione Campania. Comparto, quello del commercio, che peraltro ha costituito da allora il principale se non l'unico settore produttivo del'area con conseguenti ricadute positive anche sul piano occupazionale. Ma, da alcuni anni a questa parte, purtroppo, tale settore ha fatto registrare segni di forte crisi. Il numero di attività commerciali, molte delle quali storiche, che, dopo essere passate di generazione in generazione, hanno chiuso o si sono trasferite, è lievitato col passare del tempo. Mentre, al loro posto, sono spuntati, come funghi, pubblici esercizi adibiti alla vendita e alla somministrazione di cibi e bevande, principalmente bar, ristoranti e pizzerie che utilizzano prevalentemente il suolo pubblico. L'ultimo esercizio commerciale, che ha chiuso in questi giorni, nell'isola pedonale di via Luca Giordano, è il noto negozio di calzature Vitulli, un marchio la cui presenza nella provincia di Napoli risale al 1895. Che cosa nascerà al suo posto al momento non è dato sapere ma, visti i precedenti, molti paventano che potrebbe aprire un altro esercizio pubblico per la somministrazione di cibi e bevande “.

" Analizzando più in generale i mutamenti che stanno avvenendo nel terziario commerciale - puntualizza Capodanno - occorre anche considerare che il Vomero era, ma attualmente non lo è più, un fondamentale punto di riferimento commerciale anche per chi veniva da altre zone della Città e dai Comuni della Provincia. In verità, il quartiere collinare, dall'inizio di questo secolo, ha dovuto fare i conti con l’aggravamento dei problemi legati alla viabilità, determinati, tra l’altro, dall’adozione di alcuni provvedimenti di pedonalizzazione, tra i quali quelli di alcuni tratti di via Scarlatti e di via Luca Giordano e, più di recente, di una parte di piazza degli Artisti, non accompagnati dalla contestuale creazione di infrastrutture, principalmente parcheggi pubblici a raso nelle aree limitrofe. Tutto ciò, in uno alle ben note carenze nel sistema del trasporto pubblico cittadino, ha notevolmente contribuito ad allontanare i potenziali consumatori che un tempo raggiungevano il quartiere anche con la propria autovettura e che ora devono fare i conti con le tariffe esose dei pochi parcheggi privati, dal momento che gl’insufficienti stalli delle strisce blu, che peraltro hanno ridotto l’ampiezza delle già striminzite carreggiate, sono per lo più occupati dalle auto dei residenti “.

“ A questo punto – sottolinea Capodanno - al Vomero si sono registrate situazioni che lo accomunano peraltro ad altri quartieri cittadini. Non c’è più l’artigianato, scomparse anche molte attività culturali e dello spettacolo, con la chiusura di alcune importanti librerie e di diverse sale cinematografiche. Infine, sul piano turistico, non si è ancora data pratica attuazione a iniziative tese al rilancio di siti che, sulla carta, rappresenterebbero dei notevoli attrattori, come San Martino e la villa Floridiana, con gli annessi musei, cosa che auspicavamo potesse avvenire, con l'iniziativa voluta dal ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, di creare il polo museale autonomo "Musei nazionale del Vomero", iniziativa che invece fino ad oggi è rimasta al palo “.

“ Inoltre – ricorda Capodanno - la politica portata innanzi dall’amministrazione comunale negli ultimi anni, al Vomero ha palesemente favorito l’ambulantato e, più in generale, le attività commerciali non a posto fisso, in particolare, con l'autorizzazione concessa per le più svariate fiere, che hanno comportato, di volta in volta, la concessione provvisoria di autorizzazioni per numerosi stalli, con altrettante attività, alcune delle quali poste in strade dove vi è una forte presenza di negozi, come via Luca Giordano, destando peraltro le giuste quanto inascoltate proteste dei commercianti. Attività, quelle dell'ambulantato, che risultano fortemente concorrenziali rispetto al commercio stanziale, anche perché hanno costi di gestione nettamente inferiori, col risultato che possono vendere gli stessi prodotti a prezzi decisamente concorrenziali e più appetibili per gli acquirenti, alla perenne ricerca del risparmio “.

“ Eppure – conclude Capodanno - basterebbe poco per cercare di arginare questa vera e propria ecatombe di esercizi commerciali al Vomero, molti dei quali storici, ecatombe che continua attualmente. Per esemplificare, seppure al momento è rimasta perlopiù sulla carta, nel 2014 fu varata una legge regionale, la n. 11, per la valorizzazione degli esercizi e delle botteghe storiche della Campania, che avrebbe dovuto, seppure con notevole ritardo, allineare la nostra regione alle altre, dove tale normativa è presente da lustri. Ma, dall'ultimo dato pubblicato sul sito del Comune di Napoli, risulta che, in tutto il capoluogo partenopeo, sono state censite solo 25 attività, tra le quali appena 9 ultracentenarie, che possono usufruire dei benefici, anche economici, di detta legge, ubicate sul territorio comunale. Un dato che, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge appare fortemente sottodimensionato e che lascia perplessi, specialmente se confrontato con quello di altre città, come Milano, dove sull'apposito sito dedicato alle botteghe storiche della Città, è reperibile un elenco che, fino all'anno 2024, comprende ben 625 attività commerciali ".