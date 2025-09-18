Sanità: concorsi e assunzioni subito per fronteggiare l'emergenza D'Emilio Cisl: "Continua riduzione di medici, infermieri e oss"

La sanità nell’area metropolitana di Napoli è in una situazione sempre più drammatica. A denunciarlo è Luigi D’Emilio, leader della Cisl Funzione Pubblica di Napoli, la principale federazione sindacale di settore, che parla apertamente di “implosione” del sistema.

Pronto soccorso a rischio chiusura e sovraffollamento

Secondo D’Emilio, i pronto soccorso di Napoli e provincia vivono un’emergenza senza precedenti:

quelli situati negli ospedali del centro storico e in diversi comuni restano chiusi da tempo,

quelli collinari superano quotidianamente la soglia di capienza, con un rischio costante di collasso.

A peggiorare il quadro, la carenza di posti letto in Campania, mai colmata negli ultimi anni.

Personale ridotto e tetti di spesa già esauriti

Il sindacato sottolinea anche la continua riduzione degli addetti: medici, infermieri e operatori sanitari, nonostante i sacrifici, non riescono più a rispondere alla crescente domanda di salute dei cittadini.

Inoltre, i tetti di spesa sanitaria si esauriscono già nei primi dieci giorni di ogni mese, senza che venga previsto un riequilibrio tra settore pubblico e privato.

“Servono concorsi e assunzioni subito”

Per D’Emilio, l’unica strada è “una decisa accelerazione sul versante del potenziamento del personale sanitario, con concorsi per infermieri, tecnici di laboratorio, radiologia, OSS e tutte le figure del comparto”.

I dati Agenas confermano la crisi

Il leader della Cisl Fp Napoli richiama anche i dati diffusi da Agenas, l’agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali. La Campania è infatti:

ultima nella mobilità sanitaria passiva,

ventesima a livello nazionale,

con un deficit di 221,3 milioni di euro, il peggior saldo d’Italia.

Questo significa che migliaia di pazienti sono costretti a curarsi fuori regione per le liste d’attesa infinite e la scarsità di posti letto.

“Aspettativa di vita in calo e fondi sottratti al territorio”

Un dato ancora più allarmante, spiega D’Emilio, è che sempre più cittadini rinunciano a curarsi non potendo sostenere i costi delle trasferte sanitarie.

Il risultato? L’aspettativa di vita in Campania cala e oltre 200 milioni di euro finiscono nelle casse delle regioni del Centro-Nord, invece di essere reinvestiti sul territorio per nuove assunzioni e servizi sanitari.

Conclusione: “Il resto sono chiacchiere”

“Questo è il quadro reale della sanità a Napoli e in Campania – conclude D’Emilio –. Tutto il resto sono chiacchiere, purtroppo”.